港理大冲突八名涉事男女被判刑32至45个月

2019年香港理工大学因发生冲突被警方封锁期间，示威者在油尖旺区发起“围魏救赵”行动声援被困人士，213人在油麻地被捕。涉及15人的一案中有九人承认暴动罪，一人判入教导所，剩余八人星期四（6月29日）在区域法院被判入狱32至45个月。

综合《明报》《星岛日报》等港媒报道，星期四被判刑的八名涉事男女是胡海维（23岁，学生）、翁永胜（22岁，学生）、温育贤（26岁，学生）、许鹏毅（30岁，文员）、叶颖燊（24岁，健身教练）、张芷晴（23岁，调酒师）、周凤彦（30岁，编辑）和邓浚杰（28岁，电工）。这八名被告被控于2019年11月18日在油麻地窝打老道至咸美顿街之间的弥敦道一带参与暴动。

法官陈广池宣判时说，虽然胡海维、翁永胜、许鹏毅及叶颖燊现身壮大声势、助纣为虐，但无证据显示他们有暴力行为或持有攻击性武器。其中翁永胜运动表现杰出，如非本案很大机会选上香港龙舟队和继续在学校进修，其父亲在候审期间离世。法官以四年监禁为量刑起点，四人认罪后各被判囚36个月。

法官陈广池并说，温育贤以优异成绩考入港大生物医学工程系，因此案被迫退学，及后报读职训局的文凭课程。法官判刑前邀请温育贤读出妻子撰写的求情信，提到两人今年1月才结婚，她明知温育贤要入狱仍不离不弃。法官直言温育贤听不到人性呼唤、成为不动手的暴徒，纵使他不是第一时间认罪，仍给予最大减刑，判他入狱32个月。

至于张芷晴、周凤彦及邓浚杰，他们分别携带螺丝批、扳手、钳、雷射笔等，属有备而来，遂以较高的四年半至五年监禁为量刑起点，考虑求情、认罪等后，张芷晴和周凤彦各被判囚38个月；邓浚杰则入狱45个月。