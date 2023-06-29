台私大生学杂费补贴明年2月实施 柯文哲批政策买票

台湾副总统、民进党总统参选人赖清德上周抛出补助私立大学生学杂费每年2万5000元（新台币，下同，约1089新元），台行政院长陈建仁再加码，进一步推动减免私立大专生学杂费3万5000元，明年2月实施。民众党总统参选人柯文哲批评此举是买票政策，质疑为何不在今年9月就推行。

据台湾《自由时报》报道，也是民众党主席的柯文哲星期四（6月29日）到东森集团东森广场演讲、体验宠物美容师工作，活动结束后受访时说，赖清德当过行政院长，如果补助私立学杂费是好的政策，就该早一点执行，将近选举才提出，就会被认为是政策买票。

柯文哲直言：“我觉得买得太明显了！”他说，如果真的有需要，今年9月就应该开始了，拖到明年2月，难道没有投给民进党就没有这项补助了？柯文哲认为，这项政策该怎么做就怎么做，不需要有太奇怪的动作。

台湾行政院院会星期四通过拉近公私立学校学杂费差距及配套措施方案，除每年补助私立大学学生学杂费2万5000元、减免私立大专生学杂费3万5000元外，还搭配对公私立大专经济弱势学生加码补助1万5000元至2万元、全面落实高中职免学费，以及精进就学贷款申贷及还款措施等三项配套措施，预算总计219亿元，2024年2月实施。

台湾教育部强调，这次方案将由行政院额外编列预算，由政府全数支应所需经费，不会排挤现有教育预算，更不会增加学校负担。