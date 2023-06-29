中国国防部：全军聚焦备战打仗 大抓实战化训练

在中国面对外部环境恶化的背景下，中国国防部说，今年以来解放军全军深入学习贯彻中共二十大精神，聚焦备战打仗，大抓实战化训练。

据中国国防部旗下的微信公众号“国防部发布”，中国国防部星期四（6月29日）下午举行例行记者会。中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人张晓刚回答记者提问有关解放军基础训练现场会的问题时说，会议旨在深入贯彻中共中央军委主席习近平关于加强军事训练的重要指示，加快组训模式创新，推进基础训练转型升级，为实现解放军建军一百年奋斗目标打牢战斗力根基。

张晓刚也在记者会上说，今年以来，全军深入学习贯彻中共二十大精神，聚焦备战打仗，大抓实战化训练。

他指出，一是深化战争和作战问题研究，持续创新战法训法，深研信息化智能化战争制胜机理，强化人民战争战略战术运用；二是严格按纲施训，正规训练秩序，突出重点课题专攻精练，军事训练水平和实战能力持续提升；三是突出体系建设、体系运用，深入破解短板弱项，加快推动作战体系整体升级，体系练兵的内容、条件、机制和方法路子进一步走开。

四是大力发展基地化模拟化网络化训练，突出新型作战力量实践运用，创新以科技之变主动应对战争之变对手之变的练兵方法；五是坚持开门练兵，与多个国家开展联演联训联赛，丰富演练课目、扩大力量规模、增加合训时间，推动国际军事合作走深走实。