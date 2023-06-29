中国多所高校因手续费停用微信支付 微信道歉：仅针对部分盈利场景

中国多家高校发布公告称，因微信支付将收取0.6%的手续费，决定陆续在校园内停用微信支付。微信支付回应称，校园内非营利性支付场景会保持零费率优惠，手续费仅针对小部分盈利性场收取，且低于市场平均水平。

据澎湃新闻报道，截至星期四（6月29日），中国全国多家高校发布公告称，自7月1日起开始暂停使用微信支付，原因是微信支付将收取0.6%的手续费。公开信息显示，包括西北大学、南京理工大学、周口师范学院、郑州轻工业大学、郑州航空工业管理学院等都已经发布了相关公告。

微信当天午后通过官方账号“微信支付官方微博”回应称，微信支付自2015年起进入校园，对于校园内非盈利性支付场景（学杂费、生活服务等）长期给予零费率的优惠政策，持续投入银行通道费等成本。微信支付强调，针对校园内非盈利性支付场景会持续保持零费率的优惠政策。

针对收取手续费一事，微信支付解释称，近期微信支付启动了针对校园行业费率精细化管理的商户沟通，经过前期的意见收集与反馈，拟仅针对电商、酒旅等小部分盈利性场景以低于市场平均水平的优惠费率继续提供服务。

微信支付回应后，相关话题热度并未消退，“多所高校停用微信支付”的词条一度登上微博热搜榜榜首。

微信支付当天再次通过“腾讯微信团队”官方微博发布致歉声明，为对高校生活服务场景支付费率问题处理不周造成的困扰，向广大学校及师生致歉。

致歉声明中说，团队紧急对事件进行了复盘，由于在费率精细化管理上油酸欠缺，随着校园场景及商户数量的持续上升，大量涉及电商、酒旅等盈利场景占用了零费率的补贴资源，导致成本不断高涨，为此承担的银行通道成本超过10亿元（人民币，约1.9亿新元）。

微信支付说，此次调整本意是为了对费率实施更加精细化的优惠措施，“但很显然过于简单粗暴引起误解”，并称将“即刻修正”，后续也将优化与高校的沟通流程。

澎湃新闻引述知情人士称，目前微信支付针对校园内盈利性场景的优惠费率多数为0.2%至0.38%，远于调整后的0.6%。