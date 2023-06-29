逾百考生在文凭试放榜前获港大录取

有逾百名考生在香港中学文凭考试（DSE）放榜前，获香港大学录取。

据香港中通社星期四（6月29日）报道，香港中学文凭考试（DSE）将于7月19日放榜，部分考生可通过学校推荐直接录取。香港大学今年在录取通道计划下收取101名新生，按年增加23%。香港中文大学计划取录人数则下跌近三成，收取38人。

香港中学文凭试等同于中国大陆高考，是入读大学的公开考试。

本届学校推荐直接录取计划（SNDAS）涵盖八家资助大学，共208个学士课程。放榜前，考生可通过SNDAS经面试后获大学录取。

今年逾200名学生经SNDAS申请香港大学，较受欢迎的课程范畴涵盖人文学科、工商管理、教育、工程、医学、理学等，申请人各具天赋，在文化活动、领导才能、体育、社会活动等范畴有出色表现。

来自149所中学共179名学生经SNDAS报读香港中文大学，中文大学录取38人，较去年53人减少28%。新生将分别入读文学院、工商管理学院、教育学院等课程。

此外，香港科技大学和香港理工大学各有31名学生经SNDAS被录取。

其余大学未透露实际录取人数，香港城市大学称逾四成申请人获录取；岭南大学的学生获录取成功率为35%。香港浸会大学说，获录取学生将入读八个课程；香港教育大学称今年计划反应理想，已向获录取学生发出通知。