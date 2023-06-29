中国外交部：对外关系法反映中方对和平发展期待

中国外交部强调，即将施行的对外关系法反映了中方对和平发展合作共赢的强烈期待，展现了中方坚决维护国家主权、安全和发展利益的决心。

中国全国人大常委会会议星期三（6月28日）表决通过《中华人民共和国对外关系法》（简称对外关系法），将从今年7月1日起施行。

中国外交部发言人毛宁星期四（6月29日）在例行记者会上称，该法律是首部集中阐述中国对外大政方针，对中国发展、对外关系作出总体规定的基础性法律。

毛宁指出，在中国的涉外法律法规体系中，对外关系法具有基础地位，重在明确中国对外工作具有普遍指导意义的方针原则，就对外关系各领域工作作出根本性、原则性的规定。

毛宁强调，制定对外关系法，体现了中方维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，反映了中方对和平发展合作共赢的强烈期待，也充分展现了中方坚决维护国家主权、安全和发展利益，维护国际公平正义的决心和担当。

对于中国通过的首部对外关系法律，中共政治局委员、中央外办主任王毅星期四在官媒《人民日报》撰文指出，这部涉外法律为中国行使反制裁、反干涉提供法律依据。

他强调，当前中国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，面对严峻挑战要“敢于斗争、善于斗争”，不断丰富和完善对外斗争法律“工具箱”。