中国央行调查：未来三个月居民购房意愿降低

中国央行最新调查显示，未来三个月打算出手购房的居民比例出现大幅回落，较第一季度下降1.3个百分点。

据澎湃新闻报道，中国人民银行星期四（6月29日）公布的《2023年第二季度城镇储户问卷调查报告》显示，未来三个月，有16.2%的居民打算购房，大幅低于今年一季度的17.5%。

针对房价预期，调查显示，更多居民认为下季度房价会下降，占16.5%，大幅高于上季的14.4%。另外，15.9%的居民预期房价“上涨”，低于上季的18.5%；54.2%的居民预期“基本不变”，与上季基本持平；13.4%的居民认为“看不准”，也与上季基本持平。

调查还显示，居民的储蓄意愿在二季度小幅增长，消费意愿大幅走高，而投资意愿出现较大回落。

报告称，倾向于“更多消费”的居民占24.5%， 比上季增加1.2个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占58.0%，比上季增加0.1个百分点；倾向于“更多投资”的居民占17.5%，比上季减少1.3个百分点。

此外，被问及未来三个月准备增加支出的项目时，居民选择旅游的比例从上季度的24%升至26.0%，显示居民的旅游意愿继续回升。

中国央行同时公布的今年二季度企业家和银行家问卷调查显示，其对宏观经济热度的判断出现回落。

其中，二季度企业家宏观经济热度指数为30.9%，比上季下降3.0个百分点，比上年同期上升4.3个百分点。其中，39.2%的企业家认为宏观经济“偏冷”，59.9%认为“正常”，0.9%认为“偏热”。

银行家宏观经济热度指数为37.8%，比上季下降2.4个百分点。其中，有62.4%的银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季减少0.4个百分点； 有31.0%的银行家认为“偏冷”，比上季增加2.6个百分点。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为44.7%， 高于本季6.9个百分点。