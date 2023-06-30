随着韩国二次电池和电池原料更加依赖从中国进口，韩国对华贸易逆差持续扩大，中国成为韩国第一贸易逆差来源国。

据韩联社星期三（6月28日）报道，韩国贸易协会当天在“上半年交易动向及下半年贸易、通商环境展望记者座谈会”上，分析各月对华贸易收支和各品目贸易赤字结构变化。

韩国贸易协会发现，去年6月至今年5月，韩国对华出口额连续12个月负增长。去年只有去年9月实现6亿美元（约8.14亿新元）顺差，其余均出现逆差。今年1月至5月，韩国对华贸易逆差为118亿美元，中国从韩国的第一大顺差来源国摇身变为第一大逆差来源国。

韩国对华贸易顺差在2018年达到556亿美元的高峰，但后来由于中国的中间材料自给率提升，韩国对华贸易顺差在2019年收窄至290亿美元，去年再减至12亿美元，今年转为逆差。分析认为，造成对华贸易逆差扩大的决定性原因是二次电池及其关键原料——精细化工原料逆差扩大。

据韩国贸协说明，韩国国内低价电动汽车车型大多使用中国制造的磷酸铁锂电池。随着电池进口增加，2021年起韩国对中国锂离子电池的贸易逆差持续扩大。制造二次电池所需的氢氧化锂和前驱体等品目进口增加也对贸易逆差产生影响。

今年1月至5月，韩国在氢氧化锂等其他精细化工原料对华逆差的占比达到12.4%，二次电池逆差占10.1%，二者共占22.5%左右，在对华贸易逆差品目中占比最高。同期，16种二次电池原料和材料中有10种的第一大进口来源地是中国。这些原料和材料的对华依存度大多高达80%至100%。16种原材料对华逆差为35.7亿美元，达到同期同一品类对外逆差（14亿美元）的两倍以上。

此外，韩国在永磁铁（85.8%）、稀土（84.6%）等未来核心资源也高度依赖中国。贸协就此表示，韩国有必要积极参与美国《通胀削减法案》、欧盟《关键原材料法案》等各国减轻对华过度依赖的努力。同时，为确保电池矿产供应的自主可控，应加强资源开采和国际合作。