谢锋：工商界要做中美关系的负责任利益攸关方

中国驻美国大使谢锋说，工商界要做中美关系的“负责任利益攸关方”，采取理性务实的态度，推动中美关系止跌企稳、回归正轨。

据中国驻美国大使馆星期四（6月29日）发布的消息，谢峰星期三（28日）应邀出席美国先进医疗技术协会会员企业早餐会，并发表演讲。

谢锋说，中美关系恶化，工商界首当其冲。工商界要做中美关系的“负责任利益攸关方”，采取理性务实的态度，拿出实实在在的行动，维护双方共同利益，维护市场经济和自由贸易，推动中美关系止跌企稳、回归正轨，造福两国人民和全世界。

他强调，对外开放是中国的基本国策，中国没有任何理由关门，反倒是有些国家想要对中国关上大门。中国将继续推进高水平对外开放，持续扩大市场准入，更好依法保护外商投资权益，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

谢峰还说，中美医药合作前景广阔、大有可为。中国始终把人民健康摆在建设现代化国家突出位置，扎实推进健康中国建设。

他引述国际咨询公司罗兰贝格报告指出，预计2030年中国医疗器械市场规模将达3200亿美元，成为全球第一大市场。中国60岁以上老龄人口规模已达2亿6000万，2035年将突破3亿，未来15年中等收入群体将超过8亿，对高质量药品和医疗服务的需求持续快速增长，将为医药企业提供百年难遇的市场空间。

美国先进医疗技术协会是全美最大的医疗技术行业组织，代表美80%的医疗器械和诊断产品公司，会员公司超过450家，其中许多是世界500强企业。