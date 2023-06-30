山西一矿山被曝瞒报17名矿工死亡 当地成立调查组

针对有媒体报道称山西忻州一矿山多年间瞒报多起矿难事故，至少17名矿工的死亡未上报一事，当地官方回应称，已成立联合调查组立即进行深入调查。

据官媒《中国新闻周刊》星期四（6月29日）报道，媒体接获举报调查后发现，自2007年至2022年“9·1”滑塌事故发生，山西忻州市代县精诚铁矿瞒报多起矿难事件，至少涉及17名矿工。其中，仅在滑塌事故发生前两个月，就有至少三名矿工死亡被瞒报。

据此前报道，去年9月1日，代县精诚矿业发生一起滑塌事故，造成三人死亡，事故调查由山西省安全生产委员会行挂牌督办。

《中国新闻周刊》报道称，这起事故也“差点就瞒报成功”。报道引述知情人士称，如果死亡矿工的家属不闹，公司会给每个死者的家属提供一大笔补偿。

报道也公布了经过记者调查核实的瞒报死亡矿工名单，其中16人为山西人，一人为重庆人，最早的死亡时间为2007年7月，最新的则在2022年8月8日。

报道发布后，“忻州日报”微信公号星期四晚间发布当地官方回应称，忻州市委市政府、代县县委县政府对相关报道高度重视，立即成立了由应急、公安等相关部门为成员的联合调查组，对媒体反映相关情况立即进行深入调查，严肃认真逐一核实，相关情况将及时向社会公布。