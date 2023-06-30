三星前高管狱中信否认为在中国建厂窃取数据

韩国检方上个月以窃取商业机密为由逮捕一名三星前高管，目前正被关押在拘留中心的涉案高管崔镇石向路透社寄出手写信，否认检方的指控。

据路透社星期五（6月30日）报道，这是崔镇石（音译，Choi Jinseog）自5月25日被拘留以来，首次通过媒体发声。

崔镇石在信中详细阐述了自己的辩护计划，并说对于他在中国西安三星半导体晶片厂附近成立山寨版半导体厂的指控并未得到证实。

韩国水原地方检察厅逮捕崔镇石时说，崔从2018年至2019年间，滥用职权非法获得三星工厂的设计图和洁净室的设计，然后将这些设计带到中国西安市附近，并试图复制一家半导体厂，最终却因富士康取消投资而没有成功。

崔镇石目前被关押在水原市的一个拘留中心，水原市位于首尔以南，是三星总部所在地。崔镇石此前通过律师否认了所有指控。

崔镇石在信中说，该工厂原本计划是为富士康修建，用于DRAM内存芯片的早期测试生产，而三星位于西安的工厂则旨在生产NAND闪存芯片。

他说，DRAM的工艺更复杂，与制造NAND闪存芯片的不同之处超过30%，而且制造这两种芯片所使用的一些设备也不同。

崔镇石还写道，他的计划是建立一条研发芯片生产线，他不需要复制三星为大规模生产而设计的芯片设施。“我们计划建造的是研发工厂，而（三星）西安工厂没有研发工厂。当没有研发工厂可以复制时，就没有理由复制。”

崔镇石还驳斥了检察官关于他想在西安建造山寨工厂的说法，称在权衡了包括西安在内的几个城市后，计划是在青岛建造一家工厂。

青岛市和西安市政府均未回应路透社的置评请求。

本案检察官也拒绝在7月12日开庭前对崔镇石书信的内容发表评论。