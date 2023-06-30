台前参谋长：谁当选总统不影响北京统一目标

台湾前参谋总长李喜明认为，明年台湾总统大选无论是谁胜出，都不会影响北京统一的目标。他因此呼吁台湾应积极备战，成立全志愿国土防卫部队。

据台湾中央社报道，华府智库“2049计划研究所”（Project 2049Institute）星期五（6月30日）与美国台湾观测站（US Taiwan Watch）共同举办活动，邀请李喜明、2049计划研究所资深主任易思安（Ian Easton）及资深媒体人刘致昕探讨台湾民情、舆论战及人民战斗意愿。

被问到2024总统选举结果是否可能影响北京攻台计划时，李喜明研判，他不认为选举结果会改变北京的统一政策。

他认为，或许有些人仍相信只要台湾不宣布独立，北京就不会攻台。但在他看来，北京不会接受永远维持现状，现在问题不是北京是否会攻台，而是何时攻台。

至于该如何加强吓阻、强化台湾人民战斗意愿，李喜明建议，台湾应建立全志愿国土防卫部队，随着越来越多人加入，便能向外界展现台湾人民坚强的战斗意愿。

他也呼吁，美国政府应清楚表明防卫台湾意愿，借此增强台湾自我防卫士气。

台湾2024总统大选将于明年1月13日登场，国民党征召新北市长侯友宜参选，民众党提名党主席柯文哲参战，代表民主进步党参选的是党主席赖清德。