中国6月制造业PMI微升至49.0% 连续三个月低于荣枯线

中国国家统计局网站星期五（6月30日）公布，6月制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善，但已连续三个月低于50的荣枯线。

从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月上升0.3个百分点；中型企业PMI为48.9%，比上月上升1.3个百分点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降1.5个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，生产指数、供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

其中生产指数为50.3%，比上月上升0.7个百分点，升至临界点以上，表明制造业生产活动有所加快；新订单指数为48.6%，比上月上升0.3个百分点，表明制造业市场需求景气度有所改善；原材料库存指数为47.4%，比上月下降0.2个百分点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。

从业人员指数为48.2%，比上月下降0.2个百分点，表明制造业企业用工景气度略有下降；供应商配送时间指数为50.4%，比上月下降0.1个百分点，仍高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间继续加快。

中国4月制造业PMI录得49.2%，是这一指数今年来首次低于50的荣枯线，5月再微跌至48.8%。