侯办称赖清德24小时内未就喂药案道歉 再告加重毁谤

台湾新北市幼儿园喂药事件经调查认为很可能是乌龙之后，国民党总统参选人侯友宜竞选办公室要求民进党总统参选人、台湾副总统赖清德24小时内道歉，否则将提出加重毁谤罪刑事告诉。

据台湾《中国时报》报道，新北地检署星期四（6月29日）公布的幼儿园涉事儿童毛发检验结果，显示36名幼童皆未检出苯巴比妥等47种巴比妥类及苯二氮平类药物，但部分幼童有验出常见感冒药成分。

新北地检署指出，毛发检体是以“气相层析高解析质谱法”“液相层析串联质谱法”实施二阶段确认检验，具有高度准确性，不会像一般医事检验使用“免疫法”毒品筛验，产生伪阳性或弱阳反应等问题。

对此，侯友宜星期四表示，一个半月以来，社会瞩目的喂药案真相虽然厘清，但他心情感到沉重，因为过程中有政治人物不断抹黑造谣，制造社会对立，让家长跟幼保老师产生不信任感，人心浮动，整个社会付出惨痛代价。

他批评民进党不能只为了选举刻意操作民心；选举只是一时的，不该用政治选举操弄方式，让对立跟冲突不断加深，“我认为该负责的政治人物，应该要对此负起责任”。

侯办发言人江怡臻表示，士林、新北两地检署都已认证“赖清德造谣毁台湾”，请赖清德正式对全台湾所有家长道歉，并负起责任。

江怡臻痛批民进党在新北喂药案中是全台湾最大造谣集团，毫无诚信的赖清德，没有资格领导台湾。赖清德办公室发言人戴玮姗也应为自己造谣行为辞去发言人以示负责。

侯友宜竞选办公室副执行长谢政达表示，国民党早前已向台北市中正一分局告发赖清德及戴玮姗涉嫌散布假消息，违反社会秩序维护法，希望赖清德及戴玮姗能秉于良知，在24小时内正式道歉，否则将再提出加重诽谤的刑事告诉。

对此，新北市议会民进党团表示，新北市府在此案中错失最佳检验时间，造成信者恒信，不信者恒不信，“始终是市府制造家长的恐慌”，造成单纯的案件无法厘清以昭公信，案件仍在侦办，希望真相能够水落石出。

戴玮姗则回应，市府的处理方式，显然跟家长和社会期待有巨大落差，造成家长不满、社会不安，市府批评她散播谣言，其实侯友宜和教育局才是最该道歉的。

据了解，台北地检署已受理告发，预计将于7月3日将赖清德等10人列被告侦办。