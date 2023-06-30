香港七大商会罕见联合表态支持港府施政

在香港庆祝回归26周年前夕，香港七大商会罕见联合表态支持香港特区政府施政，包括出钱出力，全力支持港府的土地房屋政策等民生工作。

据香港中通社报道，香港中华总商会星期四（6月29日）联同香港中华厂商联合会、香港总商会、香港工业总会、香港地产建设商会、香港中国企业协会及香港中华出入口商会，举办香港工商界助力改善民生座谈会。座谈会在香港中华总商会礼堂举行，各商会、工商企业合共约40人出席。

中总会长蔡冠深代表合办商会宣读倡议书，呼吁工商各界积极投放资源，协助改善香港住屋等社会最关注的民生议题，并鼓励业界出钱出力，全力支持各项改善民生工作，积极履行企业社会责任，贯彻落实中国国家主席习近平提出解决社会深层次问题的要求。

蔡冠深说，作为社会重要一份子，香港工商界不仅着眼于推动经贸发展，也十分重视社会和谐共融。在即将迎来庆祝回归26周年、也是习近平提出香港发展“四点希望”一周年之际，香港七家主要商会共同倡议发动所属会员企业及号召工商各界，在助力改善民生各个领域积极贡献力量。

房屋方面，蔡冠深呼吁工商各界积极动用一切资源，全力配合政府的土地房屋政策，并透过捐借土地兴建过渡性房屋、推动私人机构参建资助房屋、增加青年宿舍等，想方设法为社会提供更多房屋供应。

倡议书也呼吁业界积极透过捐助和参与举办教育、医疗、安老、扶贫、培训、青年服务等不同类型的慈善公益活动，加强与港府和慈善社福机构合作，扩大各项支援基金的规模，并为基层及弱势社群提供更多合适就业机会，增加对教育及人才培训的资源投放，为香港长远发展培育栋梁，促进社会向上流动。