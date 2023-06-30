德国教育部长敦促高校结束与孔子学院合作

德国联邦教育部长瓦钦格（Bettina Stark-Watzinger）敦促德国高校结束与孔子学院的合作，并称面对中国对科学和教育的直接影响，德国必须设定明确的界限。

据《德国之声》星期四（6月29日）报道，瓦钦格对德国《商报》说，更多的高校应该以批评眼光重新评估同孔院的联系，以便承担起责任。

德国目前有19所孔子学院在运营，过去几年，包括汉堡大学、法兰克福大学、杜塞尔多夫大学、特里尔大学在内的多所大学结束了与孔院的合作。

但报道指出，一些孔院虽然不再挂靠大学，但没有真正关闭。

德国发本月布的《宪法保护2022年年度报告》写道：”在中共的影响战略中，中国孔子学院特别有助于传播中国的无瑕形象。中共还利用一些忠于政权的中国侨民和学生。这些人尤其被用来压制对中国共产党政策的批评，并在国外传播党的官方说法，以便对他们的社会和职业环境施加影响。”

瓦钦格今年3月曾访问台湾，是26年以来首位到访台湾的德国联邦部长。她所在的自民党多年以来对在德孔院持批评态度，一度曾考虑向联邦议院提交禁止孔院的法案。

瓦钦格的前任、基民盟党籍的前德国联邦科教部长卡利切克（Anja Karliczek）也对孔子学院”深感忧虑”，她曾写信给德国高校校长会议和文化部长会议，呼吁德国高校重新评估孔子学院在德国大学中的作用，并得出正确的结论。