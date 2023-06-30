港保安局局长谈23条立法：正检视间谍活动和网络方面缺口

香港特区政府保安局局长邓炳强谈到香港基本法23条立法时说，正检视哪些行为是香港国安法和现行法例未有涵盖，包括注意间谍活动和网络方面缺口，以制定有效和务实的方案和条文。

据香港中通社星期五（6月30日）报道，邓炳强在香港回归26周年之际接受中通社专访。

邓炳强说，在推展基本法第23条立法时，会考虑香港社会近年情况，以及香港面对的国家安全风险。“一些危害国家安全份子仍以不同方式进行鼓吹和渗透，利用媒体、文化艺术、刊物等日常活动作掩饰，以灌输‘港独’意识；串谋勾结外国势力，危害国家安全。”

他提到，有组织借助网上力量，在外地不停散播针对香港的偏颇和抹黑指控，企图在国际间制造针对中共中央和特区政府的舆论压力，这些组织背后大多有外部势力支持。

邓炳强说，有关间谍活动的风险亦不容忽视。有的国家情报机构更公然表示，会从全球不同国家和组织罗致秘密情报人员，深入掌握有关中国的材料。我们不能对外国特务的存在掉以轻心。

目前，香港国安法和现行本地法例，如《刑事罪行条例》、《官方机密条例》、《社团条例》下的罪行，已涵盖部分危害国家安全行为。

邓炳强说，正检视哪些行为是香港国安法和现行法例未有涵盖，包括注意间谍活动和网络方面缺口，以制定有效和务实的方案和条文，以应对风险。