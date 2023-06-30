台积电美国厂进度落后 拟派额外员工赴美赶工

由于台积电在美国亚利桑那州的工厂建设进度落后，台积电将派遣更多工人到当地追赶进度。

综合日经亚洲和路透社报道，台积电在美国亚利桑那州设立的晶圆厂计划在2024年投入使用，而在第一厂附近设立的第二座工厂则将于2026年运行。

不过，知情人士说，由于劳动力短缺等因素，造成新厂施工进度落后，成本也超出预期。为此，台积电将派遣员工到当地赶工。

台积电在声明中称，公司已决定派遣经验丰富的专业员工到当地救场，因为目前美国厂正处于“处理所有最先进和专用设备的关键阶段”。台积电说，目前还不确定派遣多少名员工到亚利桑那州，但特别工作组将在有限的时间内赶工，不会影响目前每天在现场工作的1万2000名工人，也不会影响招聘工作。

但日经亚洲引述三名消息人士说，台积电及供应商正与美国政府商谈，协助办理工人的非移民签证，希望最早在7月份派遣超过500人赴美，加快兴建无尘室设施以及安装管线和其他设备。赴美工人将包括合约技术人员和无尘室设置、管线安装、晶片工厂机械和电气系统等专业领域经验丰富的工人。

一名台积电主管说，公司缺乏在建造半导体制造设施方面有第一手经验的美国工人，而且许多人不熟悉晶片制造厂的要求，造成多项安装工程延误。

报道称，台积电直接从台湾派工人救场的决定，不仅凸显台积电海外扩张面临的挑战，也凸显华府试图重建科技供应链、落实先进半导体生产本土化所面临的障碍。