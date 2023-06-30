携程耗资10亿人民币为员工发放生育补贴

中国最大的在线旅行网站携程宣布，将斥资10亿元人民币（下同，1.87亿新元），为生育孩子的员工发放生育补贴，满足条件者可获得5万元。

综合路透社、每日经济新闻报道，携程星期五（6月30日）宣布了这一名为“程二代程长礼金”的生育补贴政策。新政策将从7月1日起实施。

政策规定，全球入职满三年的员工，每新生育一个孩子，将获得每年1万元的现金补贴，发放至孩子满5周岁后终止，相当于每生育一个孩子可获得5万元。

在此次生育补贴政策出台前，携程也曾推出过多项鼓励员工生育福利政策。例如2015年起发放了孕期交通费、生育礼金和生育医疗补贴等福利，之后还增加了孕妇躺椅、辅助生育以及母婴室等10余项福利。

据公司统计，2022年对比2015年，携程员工年新生儿家庭占比增长147%，其中二胎占比增长329%。

中国的出生率从2021年的每千人7.52人下降至去年的每千人6.77人，创有记录以来的最低水平。

携程集团董事局主席，同时也是人口经济学家的梁建章说，“我一直建议政府给有孩子尤其是多孩的家庭发钱，从而降低家庭的生育成本，帮助更多年轻人完成生育多个孩子的愿望。”

梁建章认为，企业也可以在自身能力范围内发挥作用，为社会凝聚共识构建一个良好的生育氛围。