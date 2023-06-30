侯友宜预计周六与韩国瑜同框

国民党总统参选人、新北市长侯友宜预计在星期六（7月1日）与前高雄市长韩国瑜同框。这是侯友宜支持度垫底后，首次与韩国瑜见面，被视为是在争取“韩粉”（韩国瑜粉丝）的支持。

综合台湾《联合报》《上报》报道，侯友宜竞选办公室副召集人谢龙介星期五（6月30日）说，韩国瑜和他联络时，亲口证实会出席7月1日在黄复兴党部举办的67周年活动。这意味着侯友宜和韩国瑜当天会在这场活动上见面。

他说，韩国瑜早就说过，“国民党推派谁，我们就支持谁，是为中华民国打拼，不是为任何一个人。”

国民党主席朱立伦对此说，韩国瑜是坚贞党员，非常支持国民党提名候选人，星期六黄复兴党部周年庆，自己会去主持，另外也邀了很多重要贵宾出席在台北见面。

侯友宜自从获得征召后，民调持续下滑垫底，日前国民党资深操盘手、前副秘书长张雅屏直言，侯友宜目前的选战打法，无法顾到基本盘，应该以韩国瑜在2020年的得票数为目标再去拓展票源。

此外，侯友宜能否整合郭台铭、韩国瑜的势力也引发各界讨论。自从侯友宜获得国民党征召参选总统后，郭台铭的粉丝无法认同，甚至有韩粉挖出过去侯友宜与韩国瑜疑似有心结的言论。

对此，代表国民党参选北市大同、士林立委的市议员游淑慧透露，韩国瑜早说过自己会挺国民党提名人选。她说，她请教韩国瑜，自己该不该参选大同士林立委时，双方就曾经聊到总统大选辅选问题，当时韩国瑜就说他绝对会支持国民党提名的人，且会号召海外韩粉回来投票。

游淑慧也认为，“侯韩合体”应该属于“剧情张力”，因为大家都是同一个政党、同一家人，本来就一定会见面。