五角大楼：中美军方高层恢复对话无需解除制裁

美国军方表明，美中军方高层恢复对话无需解除制裁。

据彭博社报道，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇星期三（6月28日）在新闻发布会上谈及中美军队高层沟通时说，美方知道中美两军关系陷入困境的原因——实际上就是美国对中国实施了单方面制裁，两国在进行任何交流与合作之前，应该消除这些障碍。

刘鹏宇没有点出任何受美制裁的人名，但他指的应该是美方提出与中国防长李尚福进行接触的要求。美国在2018年宣布对李尚福实施制裁，原因是中国军方向俄罗斯购买了战机和导弹。

针对中方再度提出要求解除制裁，以换取恢复中美军方高层沟通的提问，美国五角大楼新闻秘书莱德星期四（29日）在新闻简报会上回应，“有关解除制裁以消除沟通障碍的言论，美国国防部长奥斯汀之前已说过，他现在就能与中国国防部长（李尚福）沟通。这些制裁无需解除以恢复他与（中国）同行的沟通。”

莱德说：“从我们角度来看，维持公开沟通管道不存在任何障碍。我们认为这么做是重要的，也将持续努力这么做。”

这是中方第二次提出要求解除制裁，以恢复中美军方高层的沟通。

据路透社报道，美国国务卿布林肯6月19日在结束访华行程的记者会上受询时说，美中两国未在建立定期军事沟通管道方面取得进展。他说，美中建立军事沟通管道绝对至关重要，不过中方现阶段尚未答应就这方面向前迈进。

中国外交部官员当天回应，美国实施单边制裁，是阻止中美军事沟通的因素之一。

美国防长奥斯汀曾在6月于新加坡香格里拉对话举行期间，与中国防长李尚福简短交流，但五角大楼官员称，那次交流没有什么实质内容。

据彭博社报道，美国国务院在5月22日的简报会上，表明美方不会为了会谈目的考虑解除对中国防长李尚福的制裁。

美国政府在2018年依据《以制裁反击美国对手法案》制裁时任中共中央军委装备发展部部长李尚福。据美方说法，这一制裁与中国在2017年购买10架苏-35战斗机，以及在2018年购买S-400地对空导弹系统相关设备有关。