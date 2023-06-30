中国多条新规7月开始施行

中国一批新规将从7月起施行，新规定包括合同签订、生态环境管理、头盔佩戴等多个方面。

据新华社星期五（6月30日）报道，7月1日起施行的《合同行政监督管理办法》，将对“霸王条款”、合同欺诈等不公平格式条款加强监管。

该办法对经营者利用不公平格式条款减轻或者免除自身责任、加重消费者责任、排除或者限制消费者权利等行为作出详细规定，违法行为将由中国市场监管部门责令限期改正，给予警告，并可以处10万元（人民币，约1万8700新元）以下罚款。

新版《摩托车、电动自行车乘员头盔》强制性国家标准自7月1日起实施。新版国标在原有摩托车头盔的基础上，增加电动自行车乘员（包括驾驶人及乘坐人员）佩戴的头盔；将头盔尺寸规格由三类增加至五类，兼顾了儿童和成人的佩戴要求。同时，增加了护目镜耐磨性、头盔表面强度等指标，完善了固定装置稳定性、佩戴装置强度等要求。

修订后的《商用密码管理条例》完善了商用密码管理机制，自7月1日起施行。新版条例要求健全商用密码科技创新促进机制，保护商用密码领域的知识产权，鼓励支持商用密码科技成果转化和产业化应用。

新修订的《生态环境行政处罚办法》自7月1日起施行。新办法的适用范围新增了核与辐射领域，新增了通报批评，没收违法所得、没收非法财物，一定时期内不得申请行政许可，责令限期拆除等处罚种类。新办法还新增应当组织听证的条件和听证的程序要求，明确重大执法决定法制审核的范围、审核内容以及审核意见，对重大案件集体讨论的范围进行细化。

《人类遗传资源管理条例实施细则》自7月1日起施行。细则明确中央和地方在人类遗传资源管理方面的职责，推动建立一体化的监督管理机制；明晰管理界限，强化关键环节管控；在行政许可、备案、安全审查各个环节完善程序性规定，强化监督检查和行政处罚的具体措施。

强化商业银行金融资产风险防控的《商业银行金融资产风险分类办法》和加强反间谍安全防范的新修订《反间谍法》也将自7月1日起施行。

另外，新版《烟草专卖行政处罚程序规定》也将于7月20日起施行。新版规定进一步规范执法程序，增加烟草专卖行政处罚信息公示、执法全过程记录、行政处罚决定依法公开等规定。