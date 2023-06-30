港民间电台在政治压力升温下即日起停播

香港泛民主派人士曾健成发起的民间电台，在政治压力升温、主持人难觅的情况下，将从星期五（6月30日）起停播。

曾健成上星期六（6月24日）在脸书发文，作出上述宣布。

外号“阿牛”的曾健成在脸书写道，民间电台18年来，毋惧风雨，争取开放大气电波的抗争运动，全有赖各位义工无私的支持与同行，他颔首感激。

曾健成说，经历过占领中环和反修例运动，面对政治形势断崖式转变，红线处处，形势凶险，电台节目难以邀请嘉宾。 最近民台的银行户口更遭“被封锁”，而租金也只可应付到8月便无以为继。因此，民间电台迫于无奈下，要暂停广播。

据《明报》6月24日的报道，曾健成受访时称，停播主要因《香港国安法》下少人敢做主持，加上银行户口过去一年被禁止收款，人手及经费不足，与合伙人商量后本月初决定暂停营运。

据报道，民间电台2005年以大气电波试播，过去多次被电讯管理局人员上门查封、没收器材，也曾面对官司。电台被指在2012年五度于政府总部外非法广播，其后曾健成及民间电台主持人潘达强被票控违反《广播条例》罚款，他们向高等法院上诉但被驳回，后获高院准许向终审法院提出上诉。2017年8月，两人向终院补交经修订的书面上诉理据，终院法官阅毕后拒绝批出终审上诉，两人上诉途径路绝。

2014年，民间电台被控于天星码头非法广播，其后通讯办职员拒绝作供，电台表证不成立脱罪。香港律政司上诉，高院2021年裁定律政司上诉得直，但考虑到相关罪行罚则只是罚款，下令不用重审。

民间电台目前仍有一起官司未完成审理，曾健成及另两名民间电台义工被控2022年5月28日在铜锣湾摆设街站声援在囚者，三人各被票控一项未经准许在政府土地展示/张贴招贴或海报罪，他们早前否认控罪，案件排期今年7月19日一连三天在东区裁判法院审讯。