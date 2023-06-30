中国驻港国安公署谈国安法三周年：继续不折不扣落实

《香港国安法》星期五（6月30日）落实三周年，中国驻港国家安全公署说，《香港国安法》已成为护佑香港繁荣稳定的“守护神”，为“一国两制”实践行稳致远提供了坚实的保障，必须继续坚定不移、全面准确、不折不扣地贯彻实施。

据“驻港国家安全公署”微信公号消息，中国驻港国家安全公署发言人6月30日发表谈话说，制定和实施《香港国安法》是“一国两制”实践发展的重要里程碑，巩固了以宪法和基本法为基础的特别行政区宪制秩序，有力推动香港“一国两制”实践进入由治及兴的新发展阶段。

发言人称，三年来，有了《香港国安法》的护佑、保障，香港的发展进步有目共睹：社会秩序得到恢复，法治得到捍卫，正义得到伸张，普通法制度得到保持；行政、立法、司法机关在基本法的轨道上有序高效运行，传媒、社团等发展空间更加清朗广阔；经济活力迅速恢复，营商环境更加优化，投资者获得更加安全、稳定、可预期的营商环境，投资信心进一步增强。

发言人也赞赏香港特区政府承担维护国家安全的主要责任，持续完善国安法配套制度机制，深入推进传媒、教育等领域拨乱反正，大力开展国家安全宣传教育，确保了香港社会稳定；司法机关独立行使审判权，依法公开公平公正进行审理和判决，有力捍卫了法治尊严。中央对此表示充分肯定。

但发言人也坦言，尽管目前香港社会大局总体稳定，但乱的根源尚未根除，治的基础尚需巩固，特别是港内风欲静，海外风不止，维护国家安全的任务仍任重而道远。但北京中央政府相信港府必将继续带领社会各界进一步落实维护国家安全责任，以更高水平安全护航更高质量发展，推动香港在由治及兴的新征程上作出更大作为。

发言人重申，在事关国家主权、安全、发展利益问题上，“一国两制”底线不容触碰，《香港国安法》权威不容挑战，香港捍卫自己国家的安全天经地义、理所当然、使命所在，香港维护国家安全的正义行动和法治实践绝不容许任何外部势力插手和干预。