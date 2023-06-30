传郭台铭将独立参选 连胜文：应思考要当英雄还是罪人

对于有传闻指鸿海集团创办人郭台铭将在国民党全代会7月23日召开前宣布独立参选，国民党副主席连胜文向郭喊话称，做决定时应思考自己是要成为历史的英雄还是罪人。

据台湾《自由时报》报道，连胜文星期五（6月30日）出席智库举办的台湾职篮座谈会，受访时向郭台铭喊话称，每一个人做决定时，要思考自己在面对历史时，是要成为英雄还是罪人，在这种面对选择的关键时刻，要拿出智慧。

被问到台湾前国安会秘书长金溥聪日前加入国民党总统参选人侯友宜的竞选团队，是否能破除国民党全代会前“换侯”传闻？连胜文说，国民党本来就没有“换侯”的可能，不管是“金猫”还是“银猫”，“会抓老鼠的就是好猫”，特别是面对“塔绿班这些鼠辈”，来一个狠角色对付，也许是非常好的方式。

对于侯友宜将在星期六（7月1日）与前高雄市长韩国瑜合体，是否能提振蓝营士气，连胜文说，只要有任何一点机会，国民党都会努力，只要有任何能通过团结胜选的机会，大家都会把握住。

针对媒体追问传闻郭台铭可能独立参选总统，要如何帮忙侯友宜进行整合？连胜文说，他没有见到郭台铭，但只要有一点点希望，大家都会努力，不会放弃整合。他还说，父亲连战年纪这么大，身体状况也不稳定，都在为台湾与国民党尽自己的力量。

连胜文还说，非绿阵营分裂，就是保送民进党，任何人如果没想清楚团结才能致胜这个道理，未来就不可能胜选。