中国外交部回应荷兰对华芯片出口限令：不符合任何一方利益

对于荷兰星期五（6月30日）颁布的对华芯片出口新限制措施，中国外交部发言人毛宁回应称，此举不符合任何一方的利益。

毛宁星期五在例行记者会上说，中方一贯反对美方泛化国家安全概念，滥用出口管制，以各种借口拉拢、胁迫其他国家对华搞科技封锁，以行政手段干预企业之间的正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，冲击全球产供链的稳定，不符合任何一方的利益。

毛宁还说，中方将密切关注有关动向，坚决维护自身的合法权益。

荷兰政府星期五宣布了新的出口管制措施，限制该国半导体设备制造巨头阿斯麦（ASML）对中国的芯片制造设备出口。该限制措施将从9月1日起生效。

荷兰贸易部长发表声明说，面对新出口限制的电脑芯片技术可能用于军事，“我们是为了维护国家安全而采取这项措施。”

彭博社早前报道称，美国拜登政府一直在向荷兰和其他国家施压，要共同阻止中国进一步发展芯片产业，以及在人工智能和量子计算等技术方面取得进展，同时防止中国加强其军事能力。美国为此推出了广泛的出口限制措施，限制企业向中国公司出售一些先进的半导体和芯片制造技术。

荷兰和日本官员在今年1月原则上同意加入美国的行动。这三个国家是世界上最重要的芯片制造设备供应国。

彭博社今年4月的报道指出，阿斯麦的首席执行官温宁克多次表示，美国主导针对中国的出口管制措施，最终会推动北京在先进芯片制造方面成功研发出自己的技术。