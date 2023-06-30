中国港口今年首五月货物和集装箱吞吐量实现双增长

中国港口今年首五个月的货物和集装箱吞吐量实现双增长。

据中新社报道，中国交通运输部副部长付绪银星期五（6月30日）在国新办举行的新闻发布会上说，今年以来，中国港口运行保持良好态势，1至5月全国港口完成货物吞吐量达到67.5亿吨，同比增长7.9%；完成集装箱吞吐量1.22亿标准箱，同比增长4.8%。

他介绍，中国交通运输部在优化港口功能布局、推进港口转型升级等方面主要做了以下工作：

一是推进港口资源深化整合，17个省（市）组建港口集团。交通运输部指导地方推动中国10个沿海省份、七个长江沿线省份，组建了省级层面的港口集团，初步实现了港口资源利用集约化、运营一体化、竞争有序化、服务高效化。

二是推动区域港口群协同发展，三大世界级港口群正在形成。中国交通运输部优化港口设施功能布局，加快构建功能层次合理、保障能力充分、战略支撑力强、安全绿色智慧的港口体系。加强部省联动，合力推进环渤海、长三角、粤港澳大湾区港口群协同发展，提升世界级港口群的整体竞争力。

三是强化港口铁水联运功能。中国交通运输部充分发挥水路、铁路运输比较优势及综合运输组合效率，加快推进集疏港铁路建设，增强港口集聚辐射能力。今年1至5月全国港口集装箱铁水联运量完成396.1万标准箱，同比增长10.2%，有力降低了物流成本、提升了运营效率。

四是提升港口综合服务能力。今年以来，中国交通运输部组织实施港口服务能力提升工程，目前11个沿海集装箱枢纽海港已基本建立“一站式”网上业务受理服务平台，网上业务受理单数比例已达86%。