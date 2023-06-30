中国吁为乌克兰危机最终解决逐步积累和创造条件

中国常驻联合国副代表耿爽呼吁有关方面积极回应国际社会呼声，为乌克兰危机的最终解决逐步积累和创造条件。

据中国常驻联合国代表团官网消息，耿爽星期四（6月29日）在联合国安理会审议向乌克兰提供武器问题发言时，作出以上表述。

他说，乌克兰危机爆发以来，大量武器装备持续流入战场，品种和数量持续扩大，致命性和杀伤性不断提升，外溢影响和扩散风险与日俱增。冲突地区平民伤亡不断增加，民用设施损毁日趋严重，战争的残酷性、严峻性、危险性和不可预测性日益上升，令人深感忧虑。

耿爽说，当前形势下，世界更需要的是停火止战而不是武器投放，是对话谈判而不是战事升级，是劝和促谈而不是阵营对抗。最近一段时间，提出和平倡议的国家越来越多，劝和促谈的声音越来越强。

他提到，中方期待有关方面积极回应国际社会的理性呼声，保持冷静克制，避免加剧紧张，加强接触，凝聚共识，为危机的最终解决逐步积累和创造条件。

耿爽说，中方在乌克兰问题上始终主张各国主权、领土完整都应该得到维护，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各方合理安全关切都应该得到尊重，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。

耿爽最后说，中方一直同有关各方就乌克兰危机保持接触沟通，积极劝和促谈，并愿同世界上爱好和平、坚持正义的国家一道，继续为推动乌克兰问题政治解决发挥积极和建设性作用。