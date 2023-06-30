清华北大恢复开放校园参观

中国首都的两所著名高校清华大学和北京大学同天宣布，将恢复因疫情暂停的面向社会公众的校园参观活动，参观者需提前在网上实名预约。

清华大学保卫处官方微信公号“平安清华”星期五（6月30日）发布公告，将在保障校园正常教学、科研和生活秩序的前提下，对社会公众开放暑期校园参观。

根据公告，今年的暑期校园对外开放参观将从7月8日开始，至8月6日结束，期间每星期一为校园休整日，不对外开放。校园参观实行网上实名预约，参观者从指定校门出入。

公告强调，清华大学不是旅游景点，不向任何机构和个人收取参观费用，也禁止任何机构和个人违规带人进校参观。同时，禁止各类车辆违规揽客、非法经营，禁止非法商贩兜售纪念品等各类商品，造成不良影响或者严重后果的，学校将依法追究法律责任。

北京大学“平安燕园”微信公号星期五也发布通知，将从7月8日起恢复校园预约参观通道，允许公众实名预约参观校园。

通知称，一般情况下，寒暑假、法定节假日及双休日期间，开放校园参观。此外，为维护校园秩序，个人和团队预约均实行限额管理。

通知也强调，校园参观不收取任何费用，呼吁公众拒绝以任何名义提供参观服务的有偿预约行为。

受冠病疫情影响，清华大学和北京大学在2020年1月暂停了面向社会的校园参观活动，后续也仅恢复了教职工和学生等邀请到访的参观途径。

曾有媒体报道称，有学生将邀请入校的名额在互联网上售卖，要价可达每个名额100元人民币（约19新元）。