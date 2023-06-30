侯友宜最新民调仍居第三 称蓝营团结就能胜选

《美丽岛电子报》最新民调结果显示，国民党总统参选人侯友宜仍位居第三，但他在受访时表示，只要蓝营团结一致就能胜选。

据中评社报道，《美丽岛电子报》星期五（6月30日）发布2024年台湾总统大选最新民调，国民党参选人侯友宜在三强鼎立的情况下持续衰退，支持度仅剩17.1%，民众党主席兼总统参选人柯文哲则仍暂居第二，支持度为28.6%，台湾总统、民进党总统参选人赖清德则以35.9%支持度继续领跑。

若鸿海集团创办人郭台铭也参选，战况形成“四脚督”，赖清德支持度33.3%、柯文哲20.9%、侯友宜15.6%、郭台铭15.4%。非绿三人被民进党参选人赖清德远抛在后，选举形同提前落幕。

国民党参选人侯友宜近一个月来民调每况愈下，台湾国安会前秘书长金溥聪星期四（29日）正式加入侯友宜竞选团队，担任竞办执行长。不过，根据《美丽岛电子报》最新一期的民调，若赖柯侯三人竞逐，侯友宜依旧垫底。

此外，上述民调也做出白蓝合以及蓝白合的情况，柯侯配支持度为44.4%、民进党赖萧（萧美琴）配38.3％；反之若变成侯柯配，支持度仅40.9％、赖萧配则有41.1％。

另据台湾《联合报》报道，侯友宜星期五下午在基隆出席活动，被问到是否跟民众党主席柯文哲搭配才能胜选时说，国民党胜选的唯一方式就是团结一致。