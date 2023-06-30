下午察：中国的OpenAI出师不利？

中国科技界寄予厚望的人工智能（AI）公司“光年之外”，因创始人抑郁症病发，被中国大陆最大外卖平台公司美团全资收购。此举看上去是危急存亡之际拯救了群龙无首的初创团队，但外界评价并不看好，认为收购对公司长期发展没有好处。

美国AI开发公司OpenAI旗下的AI聊天机器人ChatGPT横空出世后，中国科技巨头纷纷跟上，顶尖人才和资金向AI领域流入，俨然是震撼硅谷的声势。而在中国70多家宣布要进军大模型的公司中，光年之外，是打响大模型之战的领跑者。

然而，创业才四个月，光年之外的创始人、同时也是美团联合创始人的王慧文上星期日（6月25日）因抑郁症病休离岗。美团星期四（6月29日）下午随即宣布，以20.65亿元（人民币，下同，约3.859亿新元）收购光年之外。收购完成后，光年之外的财务数据将并入美团财报。美团是否能持续为大模型创业项目输血？大多数人并不乐观。

一方面，美团作为上市公司，刚刚在一季度扭亏为盈，盈利的压力依然是悬在头上的一把剑；另一方面，在美国OpenAI开发ChatGPT的经验中，微软不仅向OpenAI投资10亿美元，还同意为这家AI研究创业公司打造庞大的尖端超级电脑。而即便在微软助阵下，已经烧掉数十亿美元的OpenAI，仍然宣称，要通往通用人工智能（AGI），至少还要融资1000亿美元（约1356亿新元）。而作为外卖平台的美团，技术和经济实力恐怕都不如微软，遑论对大模型项目的支持。

AI不仅可以塑造未来的科技领军者，也有通过军事应用改变地缘政治平衡的潜力。在中美科技竞争上，中国正在努力缩短差距。然而，光年之外的插曲，让大家看到了科技公司的脆弱性，也给高歌猛进的中国AI发展泼了一盆冷水。

王兴（左）和王慧文（右）二人是清华大学的室友，曾经一起创立中国的脸书“人人网”，后又一起创立了美团。此次美团收购王慧文所创立的“光年之外”，也被一些媒体称为是“好兄弟接盘“。

高调入局，草草收场？

光年之外的王慧文，毕业于清华大学电子工程系，是有两次成功创业经历的成功企业家。2005年，他和朋友创立了中国的脸书“人人网”。2010年，王慧文成为美团联合创始人，2018年和其他创始人一起带领公司上市，并在2020年底宣布退休。

今年2月，受到ChatGPT的“感召”，王慧文在朋友圈发起“AI英雄榜”，称要组队打造中国的OpenAI。很快的，包括北京智源人工智能研究院副院长刘江和有着“搜狗输入法之父”之称的马占凯这样的技术大牛纷纷宣布加入。公司也迅速获得红杉中国等大牌机构投资。

美团联合创始人、人工智能的热门公司“光年之外”创始人王慧文在今年2月看到ChatGPT后，宣布创业，并在朋友圈发出“英雄帖”招募人才加入他的团队。（互联网）

《中国企业家》杂志在星期二（6月27日）的报道中称，光年之外是过去四个月里中国风头最劲的一家创业公司，如果说这轮中国国内大模型创业潮是被OpenAI点燃的，那王慧文便是添柴加火的角色。

然而，光年之外被收购后，媒体披露该公司融资得来的2.3亿美元现金，在账上分文未动，可见公司成立几个月并无进展。下一步，有人认为，美团收购了光年之外后，把融资款返还投资人，几乎等于公司变相解散。 但也有人认为，美团对AI也有布局需求，不会草草收场。

无论如何，经此一事，许多从业人士感慨：中国AI发展有太多的不确定性，且与美国相比，还处于非常初期的阶段。一名网民在美团收购光年之外的微博下评论：“我们还没有做出中国的ChatGPT，硅谷创业者已经开始在ChatGPT的基础上做各种应用了”。这位网民所提到的MidJourney，Stable Diffusion等应用，也是中国创投圈常提起要对标的项目。

在讨论中，也有网民称，中国靠初创公司和美国竞争不靠谱，还是得靠大厂和国家队。但目前，国家队和互联网大厂的产品，却未达期待。北京智源人工智能研究院在2021年就推出了一款类似ChatGPT的产品“悟道”，号称超过ChatGPT，达到1.75万亿参数，但在发布后，却鲜有人问津。而百度今年所发布的“文心一言”，在与ChatGPT对比之下，也备受诟病。

一位网民在星期五（6月30日）上传了他在ChatGPT和百度“文心一言”输入同一指令后得到的完全不一样的回答，并指出“文心一言”答非所问。

AI争霸 中美差距在哪里

中国和美国的AI发展，究竟差在哪里？英国传媒机构Tortoise Media星期四（6月29日）发布的2023全球AI指数排名显示，美国、中国和新加坡分别排在榜单前三位，美国在初创公司的活跃度、投资和前沿研究上，都明显优于中国。

报告指出，美国的领先要归功于人才、研究和创新的进步，以及流向AI初创公司的大量私营资金。在投资方面，全球私营投资对美国AI初创企业的份额，从2020年的51%增至2022年的 53%，达270亿美元（约366.25亿新元），而中国的份额则从29%大幅下降至仅10%，达53亿美元（约71.89亿新元）。

从研究角度来看，尽管中国在AI相关论文的原始产出指数中名列第一，但在前沿发展最重要的研究方面和被引用频率上，仍是美国领先。

英国传媒机构Tortoisemedia发布了一份人工智能指数报告，显示了各国目在AI竞赛中所处位置。它从投资、创新、实施等维度来衡量国家间的绝对人工智能能力（规模scale）以及相对于其人口和经济规模（强度intensity）的人工智能能力。美国、中国和新加坡排在前三位。（Tortoise Media）

彭博社星期三的一则报道则指出，尽管金额相差甚远，但交易数量的差距正在缩小。截至6月中旬，中国AI领域的风险投资交易数量，相较于前两年的50%，目前占美国总量的三分之二以上，约为447笔。搜狗的创始人、大模型公司“百川智能“创始人王小川受访时说，中国的AI技术落后美国三年，“但我们可能不需要三年就能赶上”。

烧钱的人才 卡脖子的芯片

不过，要赶上并不容易。一度在科技上有引领之势的中国公司，在新一代AI技术浪潮袭来时，在底层技术开发和应用两方面，似乎都被打回了追赶者的序列中。

美国斯坦福大学行为科学高等研究中心院士黄伟豪6月12日在香港《明报》上撰文说，中美AI竞赛上，在AI还没有发生重大突破时，中国有领先的优势，但在生成式AI年代，优势被削弱，ChatGPT诞生是一个分水岭。

他解释，AI前几年处在“执行的年代”，中国市场因为有更多的市场数据和更多的科技公司应用，例如在移动支付和AI刷脸上，有领先的优势。但在生成式AI年代，AI从“执行”回到了“发明”。“执行一向是中国的强项，而发明和创意则通常是美国的传统优势。”

发明并非传统强项，稀缺和昂贵的顶尖人才，也是中国AI发展的巨大障碍。一名大模型创业者告诉《中国企业家》：“硅谷那边，应届毕业生去OpenAI的年薪起点已经达到了100万元人民币，中国大模型公司靠什么去抢人才？凭个人魅力？干不过Sam Altman（OpenAI创始人）；凭钱？更不可能。”

人才之外，芯片依然“卡脖子”。训练大模型需要AI芯片，但美国正考虑禁止最先进的芯片进入中国。路透社星期三（6月28日）引述两名知情人士，称美国正考虑通过限制AI芯片的运算能力，来减缓这些芯片流向中国的速度。

以上的因素阻挠了创业项目，也阻碍了投资人。事实上，从光年之外创业到被收购的四个月内，也是中国AI投资热情冷却的四个月。腾讯科技微信公众号星期四（6月29日）所发的《中国大模型现状：一面狂热，一面冷峻》一文指出，中国投资人对AI的投资出手十分谨慎，不仅因为投入成本高、商业化落地遥遥无期、人才稀缺，更重要的是，好项目不多。

所以，尽管中国的科技公司在今年前六个月对ChatGPT及背后的通用人工智能（AGI）技术吆喝声此起彼伏，躬身入局的真正投资人、优质初创团队实际上并不多，这大概也就是为何市场对王慧文的突然离场，感到如此惋惜吧。