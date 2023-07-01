中共政治局会议：雄安新区重心转向高质量建设

中共总书记习近平星期五（6月30日）主持中共中央政治局会议，审议《关于支持高标准高质量建设雄安新区若干政策措施的意见》。会议称，雄安新区的工作重心已转向高质量建设，需要建设一支政治过硬、改革意识强的高素质干部队伍。

据新华社报道，会议指出，设立雄安新区是“千年大计、国家大事”，当前，新区工作重心已转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举，制定出台一揽子支持政策，对于统筹推进雄安新区承接北京非首都功能疏解与大规模建设发展，高标准高质量建设雄安新区，有重要意义。

会议强调，要结合雄安新区现阶段的实际需要，围绕疏解人员利益关切，有针对性地采取支持措施。要持续推进标志性疏解项目在雄安新区落地建设，积极探索和遵循城市建设发展规律，强化节约集约、绿色低碳，合理把握建设规模和节奏，创造“雄安质量”。

会议还要求加强雄安新区各级党组织和领导班子建设，建设一支政治过硬、改革意识强、能力水平高、敢闯敢干、清正廉洁的高素质专业化干部队伍。

另据央视新闻报道，雄安综合保税区在6月25日正式获得国务院批复同意设立。

雄安自贸试验区管委会有关负责人说，综合保税区是中国目前开放层次最高、政策最优、功能最全、运作最为灵活、通关最为便捷的海关特殊监管区域，雄安综保区将充分依托“雄安新区+自贸试验区+跨境电商综试区+综合保税区”四区叠加的政策优势，构建以研发设计、高新产业为引领，高端制造和销售服务为重点，现代物流为支撑的“保税+”产业体系，努力打造综合保税区发展全国样板。

雄安综合保税区选址位于雄县朱各庄镇东侧，处于中国（河北）自由贸易试验区雄安片区范围内，总用地面积约0.63平方公里。其中一期占地面积约0.42平方公里，目前综合办公楼、查验监管库、检疫处理用房等封关验收项目已基本建设完成，同时预建部分保税仓库满足前期企业运营需求。

报道称，雄安新区将尽早实现封关验收，加快推进招商、运营、服务等工作，为雄安新区大规模建设、承接北京非首都功能疏解和开放型经济高质量发展注入新动能。

习近平上个月10日曾考察雄安新区，他当时强调，中共中央关于建设雄安新区的重大决策完全正确，各方面工作扎实有效。