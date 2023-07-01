中国金融监管局局长：蹄疾步稳推进机构改革

中国金融监管总局党委书记、局长李云泽星期五（6月30日）说，蹄疾步稳推进机构改革，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。有力有效防范化解重点领域金融风险。支持恢复和扩大有效需求，全力以赴推动经济持续回升向好。

根据中国国家金融监督管理总局官网发布的新闻稿，李云泽在面向金融监管总局系统中共党员干部讲授专题党课时指出，中共十八大以来，以中共总书记习近平为核心的中共中央高度重视金融工作。习近平就金融工作作出一系列重要论述和指示批示，深刻阐明了金融理论和实践的根本性战略性问题，为做好金融工作指明了前进方向、提供了根本遵循。全系统要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十大精神，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

李云泽强调，要深化对金融本质和规律的认识，坚定不移走中国特色金融发展之路。坚持中共中央对金融工作的集中统一领导，践行金融工作的政治性和人民性。坚决消除监管空白和盲区，强化央地监管协同，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，切实提升金融监管的前瞻性、精准性、有效性和协同性。完善监管法规、强化科技支撑、充实风险处置资源，为履行新时代监管职责使命提供保障。

李云泽指出，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本面不会改变，金融业运行整体平稳，风险总体可控。要进一步坚定信心，准确把握当前形势和任务，扎实做好金融监管重点工作。蹄疾步稳推进机构改革，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。稳慎化解存量、坚决遏制增量，有力有效防范化解重点领域金融风险。支持恢复和扩大有效需求，全力以赴推动经济持续回升向好。坚持“两个毫不动摇”，强化民营企业金融服务。积极推动法律法规“立改废释”，该管的坚决管住，该放的有序放开。加大对金融违法犯罪行为的打击力度，切实维护好金融消费者合法权益。

李云泽要求，要高标准高质量推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，继续按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，不断推动主题教育走深走实。树立和践行正确政绩观，坚决防止和纠正不良倾向。扎实开展调查研究，切实把调研成果转化为破解难题、提升工作、促进发展的实际举措。把干部教育整顿与主题教育检视整改结合起来，以问题整改成果检验主题教育成效，切实在跟踪问效中提升主题教育质量。

李云泽强调，金融监管总局系统要矢志不渝做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚定不移深化全面从严治党，全面加强系统党的建设。一体推进“三不腐”，坚决查处金融风险背后的腐败问题。锲而不舍落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”、转作风、树新风。贯彻新时代党的组织路线，着力建设一支忠诚、干净、担当的金融监管干部队伍。