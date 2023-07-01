港体协会长霍震霆、立法议员林健锋等五人获大紫荆勋章

香港庆祝回归26周年之际，港府星期六（7月1日）公布2023年授勋及委任太平绅士名单。今年共有403人获行政长官颁授勋衔及作出嘉奖。其中，立法会议员林健锋、香港理工大学前校长潘宗光、中国香港体育协会暨奥林匹克委员会会长霍震霆等五人获颁最高荣誉大紫荆勋章。今年2月被派往土耳其救灾的特区救援队人员，获颁授行政长官公共服务奖状特颁奖状。

据香港政府网站发布的新闻稿，获授勋衔及嘉奖的人士来自社会不同阶层和不同背景，他们为香港在不同范畴作出重大贡献，惠及社会各个领域和界别，包括公共及社会服务、教育、医疗及公共卫生、金融、工商业、科研、创新及科技、慈善公益、文化及艺术、体育、房屋、运输、建造及城市发展、环保、劳工及福利、妇女及青年事务以及专业服务等。

特区政府发言人说，行政长官李家超衷心感谢所有得奖人士对香港作出的贡献，并希望他们继续在其范畴尽展所长、服务社会。

今年获颁香港特区授勋及嘉奖制度最高荣誉大紫荆勋章的共五人，他们是立法会议员林健锋、香港理工大学前校长潘宗光、中国香港体育协会暨奥林匹克委员会会长霍震霆、香港工会联合会荣誉会长林淑仪以及香港企业家施子清。

香港公开大学前校长黄玉山、立法会议员易志明等10人获得金紫荆星章。特区政府入境事务处处长区嘉宏、立法会议员刘业强等28人获银紫荆星章。

此外，两人获银英勇勋章，15人获纪律部队及廉政公署卓越奖章，41人获铜紫荆星章，三人获铜英勇勋章，46人获纪律部队及廉政公署荣誉奖章，90人获荣誉勋章，75人获行政长官社区服务奖状，88人获行政长官公共服务奖状。

其中，今年2月赴土耳其地震灾区执行搜救任务的香港特别行政区救援队人员，继成为首届行政长官表扬榜得主后，此次再获颁行政长官公共服务奖状。

另外，共有65人获行政长官委任为太平绅士。