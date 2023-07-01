小米印度回应裁员报道：不排除合理优化无法满足要求的员工

针对有报道指小米印度正进行大规模裁员，该公司回应称，不排除合理优化无法满足要求的员工。

印度《经济时报》英文版星期四（6月29日）引述多名小米印度前员工和现员工报道，在组织重组、市场份额下滑和政府机构密切监督之际，小米印度将把员工总数削减至少于1000人。这些员工称，小米印度2023年初聘请了约1400至1500名员工，过去一周左右已解雇了约30人，未来数个月还可能继续裁员。

据澎湃新闻报道，小米印度针对上述报道回应，与任何公司一样，公司会根据市场状况和业务预测做出员工数量的规划。除了根据所需的进行优化外，公司还将继续根据何时何地的需要聘请员工。

小米印度说，本着构建一个可持续发展的团队目标，公司确保一年两次的绩效管理流程能够奖励表现最好的员工，同时也确保表现最差的员工在合理的时间内获得改进机会，也并不排除对无法满足要求的员工进行合理优化。

印度《经济时报》6月13日引述消息人士披露，印度政府官员近期与中国手机制造商举行会议，要求小米、OPPO、Realme及Vivo等，必须为当地业务引入印度合作伙伴，同时任命印籍人士出任首席执行官、首席运营官、首席财务官和首席技术官等关键职务。

中国官媒《环球时报》引述熟悉中企在印度情况的人士称，印度政府这种行为等于“变相收购中国企业”。

此前，印度执法局6月9日发布文件称，因小米涉嫌违反印度《外汇管理法》（FEMA），“向外国实体非法转移资金”，该局已向小米技术印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管及花旗等三家银行发出正式通知。针对该指控，印度当局此前已扣押了小米共48亿元人民币（约9亿新元）资金。这次通知或意味着上述冻结资金将被正式没收。