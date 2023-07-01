荷兰扩大对华出口芯片限制 中国批滥用管制措施

荷兰政府星期五（6月30日）正式出台半导体制造设备出口管制措施，中国驻荷兰使馆发言人同天对此回应说，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。

根据中国驻荷兰使馆网站发布的声明，发言人说，当前，全球半导体产业已形成你中有我、我中有你的产业格局。中国是世界最大的半导体市场，也是全球半导体供应链的重要组成部分。荷方以“国家安全”为由人为设限毫无道理，完全站不住脚。在科技领域人为制造壁垒，在法律上、道义上没有依据。这种行为不仅损害中国企业的正当合法权益，也会让荷兰企业蒙受损失，损害全球产业链供应链的稳定，还将破坏荷支持自由贸易的良好信誉。

发言人还不点名批评美国一再泛化“国家安全”概念，滥用出口管制措施，对中国企业进行恶意封锁和打压，胁迫盟友参与对华经济遏制。中国呼吁荷方从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，立即纠正错误做法。中方将坚决维护自身合法权益。同时，也愿与荷方一道，本着互利互惠的原则，共同探讨解决方案，共同推动中荷经贸关系健康发展。

荷兰政府星期五（6月30日）宣布，对部分先进半导体制造设备实施新的出口管制措施。荷兰贸易部长施莱纳马赫说，这些设备可能用于生产军事器材，“为了维护国家安全，我们决定采取这项措施。”

荷兰半导体设备制造巨头阿斯麦（ASML）同天说，预计它的第二先进等级的深紫外线光刻设备（DUV）也需要出口许可证。这些设备用于制造电脑芯片。在这之前，荷兰已限制阿斯麦对华出口最先进的极紫外光刻机（EUV）。

美日荷是制造先进半导体所需的机械和专业知识的主要来源。美国去年10月出台措施，以维护国家安全为理由，限制美企对华出口芯片制造设备。在推出限制措施后，美国也游说其他芯片设施生产国也采取类似限制。