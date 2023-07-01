港媒：潘功胜或接替易纲任中国央行行长

香港与美国媒体报道称，中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜或接替易纲，担任中国央行行长。

香港《星岛日报》星期六（7月1日）上午引述消息称，中共政治局星期五（6月30日）召开会议，传出拍板金融高层人选。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜或接替易纲，担任中国人民银行行长。美国《华尔街日报》稍后也报道了上述消息。

65岁的易纲已于今年3月担任全国政协经济委员会副主任。

今年60岁的潘功胜是安徽人，中国人民大学经济学博士，也曾在英国剑桥大学及美国哈佛大学从事研究。

潘功胜出身中国工商银行，曾任深圳市分行副行长、总行董事会办公室主任、战略管理与投资关系部总经理。2008年转任中国农业银行副行长，2012年6月调任中国人民银行副行长，已经担任人行副行长10年，金融管理经验丰富。

《华尔街日报》在最新的报道中称，这项出人意料的任命直到上周才决定。 消息人士称，最终敲定潘功胜是因为他具有国际背景，期望他能更容易与全球央行行长合作。

《星岛日报》的报道也提到，潘功胜在中共二十大上未成为中央委员或候补委员，如果上述消息属实“颇令人意外”。

《华尔街日报》在今年2月曾引述消息人士报道说，中信集团董事长朱鹤新是接替易纲成为中国央行行长的热门人选。朱鹤新已在4月17日辞去他原来在中信银行的职位。