中国新订《反间谍法》今起生效 美国警告外企或面临风险

中国新修订的《反间谍法》将从星期六（7月1日）起生效，美国情报机构星期五（6月30日）警告，在华开展业务的外国企业或将因此面临风险。

综合法新社和路透社报道，美国国家反情报与安全中心（National Counterintelligence and Security Center，简称NCSC）称，这项旨在保护中国国家安全机密的法律，为北京“获取和控制美国公司在华持有的数据提供了更广泛的法律依据”。

反情报与安全中心说，新修订的《反间谍法》对国家安全机密的定义含糊不清，但相信北京方面采取了广泛的观点，即可能涵盖公司用于正常业务的信息。

反情报与安全中心在一份建议通告中称，如果中国当局指美国公司和个人涉及间谍活动，或称他们正协助外国对中国实施制裁，这些美国公司和个人可能“因传统商业活动而面临处罚”。

通告说，这些法律还可能迫使美国公司在当地雇用的中国公民协助中国的情报工作。

中国新修订的《反间谍法》扩展了之前监管国家机密的法律内容，此部法律出台之际正值美中关系因军事和激烈经济竞争日趋紧张。

反情报与安全中心说，该法律将中国对间谍活动的定义，从涵盖国家机密扩大到中国政府认为“基于法律的模糊性”而可能被视为与国家安全相关的任何文件或数据。该法律也可能“给外国公司、记者、学者和研究人员带来法律风险或不确定性”。

这部法律出台之际，适逢北京正对在华运营的外国咨询公司施加了更大压力。

今年3月，中国警方关闭了美国尽职调查公司美思明智集团（Mintz Group）的北京办事处，并逮捕了五名当地员工。一个月后，美国咨询巨头贝恩公司（Bain & Company）说，该公司上海办事处的员工接受问话。

中国新修订的《反间谍法》让国内外企业忐忑不安，他们尝试解读当局的意图，尤其是确定禁区的范围。

一家大型国际审计公司的一名员工今年5月对法新社说：“各公司正在努力制定保护员工的流程。但该部法律的定义非常模糊。没有人知道他们是否越线，也不知道红线在哪里。”

路透社引述中国驻美国大使馆回应称，北京有权透过国内立法维护国家安全。中国驻美大使馆发言人刘鹏宇说：“中国会继续推动高水平对外开放，为包括美国在内所有国家的企业提供更法治化、国际化的营商环境。”