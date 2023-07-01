“复兴号”青藏铁路段正式投入运行

青藏铁路西宁至格尔木段“复兴号”动车组星期六（7月1日）正式投入运营，标志着青藏铁路正式进入动车时代。

根据央视新闻报道，首发列车C891次当天从西宁站发车。列车外观采用“中国红”“国槐绿”“长城灰”三种主色调。这趟列车从西宁站始发，途经德令哈，最终抵达格尔木站，全线长829公里，运行速度每小时160公里，能搭载676名旅客。

这趟动车的开通，标志着青藏铁路正式进入动车时代。此前从西宁至格尔木是普速列车，最快的要七个多小时，慢的要八、九个小时。而C891次列车只需要五个半小时，即这趟列车将在下午2点抵达格尔木火车站。

报道介绍，由于运行全程都在青藏高原腹地，平均海拔超过3000米，夏天紫外线强，风沙也很大，而冬天则会持续很长时间的低温，因此这趟动车组列车，是专门针对西宁至格尔木铁路沿线的高海拔、低温环境等特殊条件设计的，具有防紫外线、防风沙的功能，还能充分适应高原环境，哪怕零下40摄氏度，海拔3500米也能正常运行。

青藏铁路西宁至格尔木段自1984年5月通车运营以来，已历经近40年的发展。今天正式运营的复兴号将西宁、格尔木、德令哈三座城市融入六小时城市生活圈，方便沿线近50万居民的交通出行。