李家超回归酒会致辞：香港已在复常快车道上全速前进

香港特首李家超星期六（7月1日）在回归26周年庆祝酒会上致辞时说，香港已在复常快车道上“全速前进”。他同时提醒有国家对中国的和平发展作出误判，刻意针对、打压，香港内部也潜伏了软对抗的破坏力量，大众仍须提高警剔，自发维护国家安全，全面准确贯彻“一国两制”方针。

根据香港01新闻报道，首次以特首身份主持庆祝回归周年纪念酒会的李家超引述中国国家主席习近平去年七一访港时的重要讲话说“一国两制是经过反覆检验的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持”。他说，习近平主席提出的“四个必须、四个希望”成为本届政府施政蓝图，建立“以结果为目标”的实干团队。

李家超致辞时表示，自己以振奋的心情与市民共同庆祝香港特别行政区成立26周年，也是本届政府成立一周年。他回顾过去一年，港府带领香港走出疫阴霾，在艰难中努力培植信心和希望，政府以不走回头路为宗旨，最后与大陆通关、与世界全面接轨，现在走在复常的快车道上，“全速前进”。

他说，回想与大陆通关当日，看见市民与亲友兴奋拥抱、喜极而泣，一个又一个镜头都让人们更珍惜人与人之间的爱，更感受到在香港这个共同家园的温暖。

李家超说，香港终于摆脱经济阴霾，转向正增长，今年首季经济增长为正百分之2.7，扭转连续四个季度下跌的情况；每月住户收入上升百分之2.1；首五个月赴港旅客突破千万大关；旅游及消费带动香港经济复常。

他说，虽然香港进出口依然较弱，加上外围环境仍存在不明朗因素，但国家的“十四五规划”、大湾区、一带一路等策略都带给香港无限机遇，预计今年经济增长将会是正数，预料达百分之3.5至5.5左右。

李家超表示，《施政报告》提出的抢人才、企业政策成效显著，预料每年输入3万5000名人才的目标将会超标。他还说，为抢人才而成立的重点企业办公室，已接见150家企业，部分企业已落户香港，投资推广处于今年首五个月已协助逾180个海内外企业在港成立或扩展业务，较去年同期增长三成。

对于市民住房问题，李家超说，让市民尽快“上楼”，一直是他的心愿，政府在动屋、土地供应方面正在全力提速、提量、提效。目前公屋轮候时间已封顶，由6.1年下降至5.3年，加上政府推出简约公屋，相信可再缩短轮候时间至4.5年。

李家超还说，政府就青年、创科及基层医疗发表蓝图，并正就蓝图制定实践方案，政府也制定了土地、基建、教育、关爱共融等短中长期措施，正按计划落实。

李家超还引用《晏子春秋》中的“为者常成，行者常至（指只要坚持不懈地做一件事，常常会取得成功）”，承诺政府会继续“做实事、做成事”，以行动争取信任，以结果拉近距离，以成绩凝聚互信。