日本记者被拒入境香港 入境处：不评论个案

日本自由记者小川善照星期四（6月29日）入境香港被拒，香港入境处受询时表示，不评论个别个案。

综合日本《朝日新闻》《产经新闻》和美国之音报道，小川善照星期四晚飞抵香港时，被入境处职员带到一个房间接受盘问，星期五（30日）被要求签署“拒予入境通知书”及强制遣返日本成田机场。香港入境处方人员未解释理由，只称无法给予逗留许可。

香港入境处星期五回应《明报》查询时称，不评论个别个案，会按照相关法律和政策处理每起个案。

54岁的小川善照由东京乘坐航班抵港，准备在香港采访《香港国安法》生效后三年的情况，但被拒绝入境。他说，“感觉上变成了与我以往知道的自由香港完全不同的地方了。希望可以等到能再去香港的那一天。”

小川善照曾在2014年到香港采访“占领中环”运动，并在那之后一直关注香港议题。他曾为日本《福布斯》（Forbes JAPAN）等杂志撰写专栏，最近发表了他2019年采访反修例运动的作品《香港抗议战记》。

日本香港民主联盟发言人叶锦龙指出，虽然此前已有不同国家的记者被香港政府拒绝入境，但这是日本记者被港府拒绝入境的第一例。

《明报》翻查资料后发现，曾发表反修例运动摄影集的日本摄影师几石伦子，今年初赴港时被拒入境；曾多次在香港街头表演的日本音乐人Mr. Wally上月也在社交平台称被拒入境，并强制送返日本。

香港保安局发言人回应《明报》询问时称，香港执法部门根据证据、严格依照法律，及按有关人士或单位行为而采取执法行动，与其政治立场、背景或职业无关。

被问及是否收到涉事记者求助、对于日本记者被拒入境的看法，日本驻港总领事馆星期五表示不予评论，并称为了令前往海外的日本国民能安全出国及逗留海外，馆方将继续透过发放有用资讯等方法，致力为日本国民提供支援。