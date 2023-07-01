中国代表：美重返联合国教科文组织后不能搞对立和分裂

中国常驻联合国教科文组织代表杨进说，美国重返联合国教科文组织后，不能搞对立和分裂。

据新华社报道，联合国教科文组织大会特别会议星期五（6月30日）通过了一项决议草案，允许美国的教科文组织会员国身份在今年7月全面恢复。投票通过后，中国常驻联合国教科文组织代表杨进强调，美方重返教科文组织后，应为促进本组织团结、增进本组织合作出贡献，而不是搞对立和分裂。

杨进说，中方要求美方重返后，切实履行自身义务和承诺，按时足额缴纳会费，尽早全额补缴拖欠多年的全部会费。

联合国教科文组织大会特别会议6月29日至30日，审议通过了美国作为会员国重返联合国教科文组织有关财务问题的决议草案。

根据联合国教科文组织会后发布的新闻公报，在上述决议基础之上，美国将在今年7月作为会员国重新加入该组织，且有权参加大会第42届会议的表决，有资格参加执行局委员的选举。

根据决议，美国将逐步向联合国教科文组织偿还欠款，同时提供一笔自愿捐款，资助该组织在大屠杀教育、记者安全和非洲教育等方面的项目。据报道，美国已累计欠教科文组织6.19亿美元（约8.37亿新元）。

美国曾于1984年和2018年两度退出联合国教科文组织，遭到国际社会广泛批评。今年6月初，美国政府致信联合国教科文组织，提出作为会员国重返该组织的计划。