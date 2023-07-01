台军方：导弹加速量产所需经费后年增至220亿新台币

为反制中国大陆大型舰艇和船团进犯台湾，台军方加速反舰导弹，所需经费后年将增至220亿新台币（下同，约9亿5465万新元）。

据台湾《自由时报》报道，台湾军方人士星期六（7月1日）指出，雄二、雄三反舰导弹，增程型雄三导弹已加入量产行列，这些导弹的量产经费今年为155亿新台币，明年增至198亿新台币，后年则达到高峰的220亿新台币。

台军方人士说，现役雄二导弹的标准接战射程为80海里（约148.16公里），最新量产中的雄二反舰导弹则是改良精进款，射程估计可达160公里至200公里之间，而且更刁钻灵活，在反电子干扰的设计上，已与欧美国家先进反舰导弹同等级。

此外，现役雄三导弹标准接战射程为150公里至200公里之间，最大射程可达250公里，增程型雄三导弹的最大射程据称可达400公里，大大提升台湾反舰导弹的接战范围，增程雄三与雄三反舰导弹混合搭配部署后，对台湾南北两端、东部海域的敌军目标具有强大的打击能力。

根据中央政府海空战力提升计划采购特别预算案及国防部向立法院提出的导弹产能报告，雄二导弹与雄升导弹（共用生产线）的年产能已提升至131枚，雄三及增程雄三反舰导弹提升至70枚，两项合计一年的反舰导弹产量可达到201枚。换言之，在中央政府海空战力提升计划采购特别预算案执行的五年期间（2022年至2026年），各型反舰导弹的产量总计将达到千枚以上。

台军方人士称，大陆军方近年快速建造各型作战舰艇，并持续在台湾周边海域进行作战演练，对台湾威胁程度日增，台军方在台湾各处部署反舰导弹是最直接，也最能反制大陆军舰艇的武器系统。台国防部将在适当时机展现台制反舰导弹的研制及量产成果，也是向国际展现防卫台湾安全的决心。