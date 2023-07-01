中国商务部吁荷兰着眼大局维护中荷企业共同利益

针对荷兰星期五（6月30日）宣布将部分光刻机等半导体相关产品纳入出口管制的提问，中国商务部回应称，希望荷兰着眼大局，维护中国和荷兰企业的共同利益。

中国商务部发言人星期六（7月1日）在官网发布的声明中说，近几个月以来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。但荷方最终仍将相关半导体设备列管，中方对此表示不满。

发言人指出，近年来，美国为维护自身全球霸权，不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，甚至不惜牺牲盟友利益，胁迫拉拢其他国家对中国实施半导体打压围堵，人为推动产业脱钩断链，严重损害全球半导体产业发展，中方对此坚决反对。

发言人呼吁，荷方应从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，尊重市场原则和契约精神，避免有关措施阻碍两国半导体行业正常合作和发展，不滥用出口管制措施，切实维护中荷企业和双方共同利益，维护全球半导体产业链供应链稳定。

荷兰政府星期五宣布，对部分先进半导体制造设备实施新的出口管制措施，并说这些设备可能用于生产军事器材，实施限制措施是“为了维护国家安全“。

荷兰半导体设备制造巨头阿斯麦（ASML）同天说，预计它的第二先进等级的深紫外线光刻设备（DUV）也需要出口许可证。这些设备用于制造电脑芯片。此前，荷兰已限制阿斯麦对华出口最先进的极紫外光刻机（EUV）。

中国外交部发言人毛宁星期五在例行记者会上说，中方一贯反对美国泛化国家安全概念，滥用出口管制，以各种借口拉拢胁迫其他国家搞对华科技封锁。

中国驻荷兰大使馆发言人同天对上述管制回应说，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。

美国去年10月出台措施，以维护国家安全为理由，限制美企对华出口芯片制造设备，也禁止美国公民为中国芯片厂商工作。在推出限制措施后，美国也游说其他芯片设施生产国也采取类似限制。