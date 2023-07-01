韩侯同台 韩国瑜吁集中选票未提支持侯友宜

国民党总统参选人、新北市长侯友宜星期六（7月1日）与前高雄市长韩国瑜在一场活动上首次同框。韩国瑜致辞时呼吁集中选票保护台湾，但全程未提支持侯友宜。

综合台湾《联合报》《中国时报》《上报》等报道，国民党黄复兴党部星期六举行成立67周年活动，侯友宜、韩国瑜、国民党主席朱立伦和中广董事长赵少康在活动上同桌。这是侯友宜民调跌入谷底后，首次与韩国瑜会面，国民党希望借此展现蓝营积极整合党内各派势力，提振侯友宜选情。

据报道，韩国瑜当天原本预计中午12时抵达现场，但另有行程耽误，直至12时40分左右才抵达。韩国瑜进场时，不少现场支持者高呼“韩总统”，令已入席就坐的侯友宜略显尴尬。但韩国瑜仍走向侯友宜座位旁与他友好握手，两人有说有笑互动热络，还一起举杯敬酒，打破两人不愿见面的传闻。

朱立伦率先致辞时，强调国民党要有信心和决心。他称，在去年台湾九合一地方选举中，台北市长蒋万安、桃园市长张善政所遭遇的困境都比侯友宜要来得困难，只要团结一定能克服难关。

朱立伦也对出席活动的韩国瑜表示感谢，称韩国瑜原本就是黄复兴最忠贞的党员，对国民党忠贞。随后朱立伦话锋一转说道，但来这边，还是给韩国瑜一点压力好了，包括国民党台北市党部主委黄吕锦茹的拜托，“明天喔！你知道我在讲什么。”

《中国时报》称，这是朱立伦暗示要求韩国瑜携手侯友宜参加7月2日举行的台北市党部总统立委誓师大会，表态全力支持侯友宜。

对此，韩国瑜致辞时率先回应：“主席（朱立伦）帮我戴了个帽子，还好我秃头不怕帽子压，我懂他的弦外之音。”

韩国瑜随后喊话，“各位亲爱的黄复兴将士，全世界军人只做两件事，一个打仗，一个准备打仗，但是2024年不是用枪保护，而是用手上这张选票，大家务必要集中所有的力量，遥远的战鼓已经响起来，我们深深了解中华民国2024是最重要最神圣的选战。”

他说，黄复兴党员的特色是皆受过严谨的军事训练，当黄复兴党员静下心来，已经感受到遥远战火的信号，在任何状况下都不要动摇。

韩国瑜致辞后还发生一段插曲。韩国瑜原定会在致辞后与朱侯在台上造势，但是陆军官校校友会总会长罗际琴突然上台，说要特别致赠建校百年纪念币，并称“只致赠给韩市长”，接着说7月7日在中山堂有活动，其他主桌嘉宾如果有到，会帮各位准备一份。

侯友宜在致词时除了对韩国瑜表示感谢，还特别提到自己不断反思自己在每一场战役，有没有做好有没有做到，他可能做得不够多不够好，都要不断省思，才不会让韩国瑜在上次战役中身心俱疲。