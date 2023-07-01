香港拟设药监机构 以吸引药企落户投资研发

香港医务卫生局局长卢宠茂说，港府从三年冠病疫情收获的重要经验，即必须加速香港的药物研发能力，因此当局正考虑在香港设立类似美国食品药物管理局（FDA）的监管机构，期盼能吸引药企到香港落户投资研发。

卢宠茂星期三（6月28日）接受香港《南华早报》专访时，作出以上表述。该专访星期五（30日）刊发。

卢宠茂在专访中说，三年冠病疫情让他深切感受到香港需要加强研发能力。香港大学虽有杰出的科研能力，但临床测试与审批过程存在落差。

香港目前的药物审批制度下，药品要先获两个或以上外国监管机构许可后，才可在香港申请审批许可。卢宠茂认为，此举过于被动，难以吸引外国药厂落户香港投资研发。

卢宠茂说，他留意到药物研发与审批地点往往联系紧密（closely linked），因此透露正考虑设立如FDA的监管机构，即香港毋须等待外国监管机构许可就能自行审批药物申请。

他认为，这么做可加快药物审批，配合中国大陆的庞大市场，预料可吸引更多外国药厂到香港投资研发及进行临床试验，有助提升香港作为区域生物医学中心的地位。“外国新药和最先进的医疗产品也能引入大湾区市场。”

《明报》星期五引述消息人士报道，大湾区幅员广大，为香港的优势之一，日后若有外国药厂在香港开展研究或临床试验，可透过大湾区人口作第二或第三期研究，但两地合作研究仍有掣肘，例如两地对生物资料过境有严格限制，香港医务卫生局须仔细研究，希望可订立一套标准。

香港医药界欢迎港府上述构想。据香港中通社星期五报道，香港理工大学应用生物及化学科技学系教授梁润松说，香港成立药物审批机构将有利加快审批流程，对推动药物开发和药物测试方面有帮助。香港是国际城市，相信香港的临床测试获国际认可，有助把药物打入国际市场。

香港医院药剂师学会会长崔俊明指出，中国大陆有不少新药研发是与外国药厂合作，但外国因不相信中国临床研究数据和保护主义等原因，处理时间往往较长。若香港能够审批，将加大新药供应，同时降低药物价格。