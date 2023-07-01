中国驻泰大使：警惕炒作灰产问题离间中泰友好

中国驻泰国大使韩志强说，要警惕别有用心势力炒作灰产问题抹黑中国，离间中泰友好。

韩志强日前接受泰国《每日新闻》采访，就中泰关系、经贸合作、中国-亚细安关系、中美关系等主题发表看法。采访内容及视频于星期六（7月1日）在《每日新闻》报纸及新媒体平台发表。“中国驻泰国大使馆”微信公众号当天也公布了答问实录。

谈到灰产问题时，韩志强说，中国一贯要求海外中国公民和企业严格遵守所在国法律和风俗习惯，合法经营，积极回馈当地社会，他们也确实是这样做的。许多在泰中资企业在发展自身业务的同时，热心开展公益事业，为改善当地社会民生做出积极贡献。

他称，对于网络赌博、电信诈骗等违法行为，许多中国人也深受其害，中国支持泰国依法打击处置有关违法行为。实际上，中泰两国执法部门在打击跨境犯罪方面已经开展密切合作，并取得了显著成效。

近期泰国发生多起中国公民在泰国发放网络贷款、实施电信诈骗的案件。其中，泰国科技犯罪调查局上星期三（6月21日）对曼谷素坤逸地区发动突击搜查，在机场逮捕了正准备逃出境的中国籍嫌疑人袁某。袁某被指和丈夫在当地放网络贷款，再以要支付信用费用或银行账号错误为由，对贷款人进行诈骗。

对此，韩志强强调，在泰中国公民从事非法经营和有关犯罪活动的只是极少数，不能把这些人和在泰中国企业公民群体相提并论，“某些别有用心的势力利用媒体网络炒作个案，借此抹黑中国形象，挑拨矛盾，目的是离间中泰友好，值得高度警惕”。