中国下拨750万人民币推动用人单位托育服务工作

中国总工会与中国卫生健康委6月30日至7月1日召开会议，推动用人单位托育服务工作做深做实。目前总工会已下拨750万元（人民币，下同，约139.8万新元）专项资金，以每个用人单位10万元的标准为全国爱心托育用人单位提供资金补助。

根据央视新闻报道，上述两部门在浙江杭州共同召开全国用人单位托育服务工作现场推进会。围绕落实积极生育支持配套措施，构建普惠托育服务体系，协同推动用人单位托育服务工作高质量发展的目标，总结交流2022年全国用人单位托育服务工作，提出下一步工作思路和重点任务。

报道指出，2023年4月，中国总工会、国家卫生健康委联合下发通知，公布75家用人单位为2022年全国爱心托育用人单位。目前，总工会已下拨750万元专项资金，以每个用人单位10万元的标准为全国爱心托育用人单位提供资金补助，省级工会进行不低于1:1的资金配套。

下一步，总工会女职工部和国家卫生健康委人口家庭司将继续做好2023年全国爱心托育用人单位推荐申报工作，推动用人单位托育服务工作积极稳妥有序开展。同时，工会、卫健系统还将广泛开展用人单位托育服务调查研究，深入了解并逐步推动解决用人单位托育服务面临的困难问题。

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