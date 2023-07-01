海基会董事长赴金门与陆配餐叙：新住民也是台湾一份子

台湾海峡交流基金会董事长李大维星期六（7月1日）到金门县出席当地首家麦当劳开幕剪彩仪式，并与六个金门陆配团体餐叙，在交谈中说新住民也是台湾的一份子。

据台湾东森新闻云报道，李大维星期六到金门出席当地第一家麦当劳的开幕剪彩仪式，他在致词时引用美国专栏作家托马斯·弗里德曼（Thomas Friedman）提出的金色拱门和平理论，即“任何两个开设麦当劳的国家不会爆发战争”，借此强调金门的和平角色。

李大维指出，麦当劳作为跨国企业，它的采购、制造及销售等环节，都将使分店所在地更深度融入全球供应链。他期许金门很快能开设第二家麦当劳，相信会促进金门的和平与经济发展。

在金门县政府安排下，李大维与台海基会秘书长邱垂正跟六个金门陆配团体餐叙，并交换意见。海基会感谢她们对陆配融入在台生活的协助，也关怀她们的需求，并表达海基会的协助之意。

李大维说，从中国大陆来的新住民在金门生活多年，早已是金门人，也是台湾的一份子。他向每一个陆配团体的负责人表达敬意，并谢谢她们照顾关怀在金门的每一位中国大陆新住民，也因为她们的善尽职责，让每个陆配都能在金门生活愉快，形成一个大家庭。

李大维最后感谢金门县政府对中国大陆新住民的照顾，让她们有更好的生活环境。