中国商务部吁荷兰不滥用出口管制措施

针对荷兰将部分半导体产品纳入出口管制，中国商务部称荷兰应从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，“不滥用出口管制措施”，并批评美国胁迫拉拢其他国家对中国实施半导体打压围堵。

据新华社报道，中国商务部新闻发言人星期六（7月1日）说，近几个月以来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。但荷兰最终仍将相关半导体设备列管，中国对此表示不满。

这位不具名的商务部新闻发言人批评，美国近年来为维护自身全球霸权，不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，甚至不惜牺牲盟友利益，胁迫拉拢其他国家对中国实施半导体打压围堵，人为推动产业脱钩断链，严重损害全球半导体产业发展，中国对此坚决反对。

商务部新闻发言人呼吁，荷兰应从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，尊重市场原则和契约精神，避免有关措施阻碍两国半导体行业正常合作和发展，不滥用出口管制措施，切实维护中荷企业和双方共同利益，维护全球半导体产业链供应链稳定。

荷兰政府星期五（6月30日）宣布，对部分先进半导体制造设备实施新的出口管制措施。荷兰贸易部长施莱纳马赫发表声明说，这些设备可能用于生产军事器材，“为了维护国家安全，我们决定采取这项措施。”

荷兰政府说，这些规定将于今年9月生效，并非针对中国。

路透社报道，美国预计也会在7月底公布新条例，要求美企向六家华企出口晶片制造设备时必须申请许可证，包括中国最大晶片制造商中芯国际（SMIC）运营的一家晶圆厂。